По делу о мошенничестве задержан замглавы департамента Минкультуры
19 сентября 2019 21:57
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Также задержан бывший руководитель этого департамента Владимир Цветнов и два бизнесмена, которые тоже являются фигурантами дела. По данным источника агентства, всем им предъявлено обвинение.
Отмечается, что Мосолов П. О., Магдеева Т. С., Цветнов В. А. и Семиков С. Б. проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая касается мошенничества в особо крупном размере, совершённом организованной группой.
По информации источника ТАСС, Мосолов и другие фигуранты дела обвиняются в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму около 20 млн рублей. "Вину задержанные в ходе следственных действий не признали", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробней уголовного дела.
Как сообщил адвокат, дело в отношении замглавы департамента Минкультуры РФ связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.
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