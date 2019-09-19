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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

По делу о мошенничестве задержан замглавы департамента Минкультуры

19 сентября 2019 21:57
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Он и ещё три человека подозреваются в преступной деятельности в составе организованной группы.
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, передает life.ru. Об этом сообщает ТАСС.

Также задержан бывший руководитель этого департамента Владимир Цветнов и два бизнесмена, которые тоже являются фигурантами дела. По данным источника агентства, всем им предъявлено обвинение.

Отмечается, что Мосолов П. О., Магдеева Т. С., Цветнов В. А. и Семиков С. Б. проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая касается мошенничества в особо крупном размере, совершённом организованной группой. 

По информации источника ТАСС, Мосолов и другие фигуранты дела обвиняются в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму около 20 млн рублей. "Вину задержанные в ходе следственных действий не признали", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробней уголовного дела.

Как сообщил адвокат, дело в отношении замглавы департамента Минкультуры РФ связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.
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Комментарии



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