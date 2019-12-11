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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Пивоваренный завод «Трехсосенский» поймали на фальсификации

11 декабря 2019 22:57
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Компания «Завод «Трехсосенский» скрывала истинные объемы производства алкогольных напитков.
Самарско-дмитровградская компания «Завод «Трехсосенский» скрывала истинные объемы производства алкогольных напитков. Это следует из результатов плановой проверки Росалкогольрегулирования (РАР), прошедшей в октябре. Информация об этом размещена в системе «СПАРК-Интерфакс», передает «СО» ОНЛАЙН.

РАР пришел к выводу, что завод, в частности, не фиксировал в системе ЕГАИС данные о произведенном алкоголе, а также вносил в нее искаженную информацию. В общей сложности, РАР выявил десять нарушений. В конце ноября ведомство выдало заводу предписания о их устранении.

Сам завод «Трехсосенский» расположен в Ульяновской области, однако его оператор зарегистрирован в Самаре. Предприятие контролируется бывшим депутатом Самарской губернской думы Михаилом Родионовым (на фото). Сейчас оператор предприятия, «завод «Трехсосенский», пытается уйти в банкротство с долгом в 2,4 млрд рублей. 
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Комментарии


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