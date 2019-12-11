Пивоваренный завод «Трехсосенский» поймали на фальсификации
11 декабря 2019 22:57
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РАР пришел к выводу, что завод, в частности, не фиксировал в системе ЕГАИС данные о произведенном алкоголе, а также вносил в нее искаженную информацию. В общей сложности, РАР выявил десять нарушений. В конце ноября ведомство выдало заводу предписания о их устранении.
Сам завод «Трехсосенский» расположен в Ульяновской области, однако его оператор зарегистрирован в Самаре. Предприятие контролируется бывшим депутатом Самарской губернской думы Михаилом Родионовым (на фото). Сейчас оператор предприятия, «завод «Трехсосенский», пытается уйти в банкротство с долгом в 2,4 млрд рублей.
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