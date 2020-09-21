Пашаев заявил, что не боится проверок СК

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Бывший адвокат Эльман Пашаев не боится проверок, которые СК РФ начал из-за публикаций СМИ о якобы его противоправных сделках, заявил он РИА Новости.

Глава След ственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о возможной причастности к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей.

"Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится", - сказал Пашаев. Он отметил, что уверен в своей правоте и следствие тоже в ней убедится.

"Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась", - добавил он.

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко