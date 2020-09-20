Пашаев признал, что получил гонорар за защиту Ефремова

242

Бывший адвокат Эльман Пашаев признал, что получил гонорар за защиту актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за гибель человека в ДТП, передает ТАСС.

"Это [сумма гонорара] - адвокатская тайна, нельзя [ее разглашать]. Нулей много [в сумме]", - сказал он в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Бывший адвокат пояснил, что такая сумма складывалась из-за большого объема работы.

Он обратился к Ефремову и пожелал ему здоровья. "У вас прекрасная семья, прекрасная любящая жена, вы достойный, вы честный, вы порядочный. И берегите себя", - сказал Пашаев, обращаясь к своему бывшему подзащитному.

Ранее он заявлял, что защищал Ефремова бесплатно. Как сообщил ТАСС источник в окружении актера, Пашаева никто актеру не предлагал, он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. При этом оценил свою работу в 11 млн рублей и получил гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования. Источник уточнил, что за эту сумму адвокат пообещал результат, который устроит Ефремова.

Приговор

Пашаев также сообщил, что Ефремов был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы.

"Он ждал, что будет 10 лет. После того как прокурор затребовал 11 лет колонии, Ефремов успокоился", - сказал Пашаев. По его словам, Ефремов был уверен, что попадет в места лишения свободы, так как потерпевшие не хотели идти на контакт. "Откуда такие фантазии, что он мог получить пять лет, если это ДТП, все зависит от потерпевших, но они от всего отказались", - добавил Пашаев.

Он рассказал, что стал защищать Ефремова, так как его об этом попросили хорошие знакомые и сказали, что нужна помощь. "Они знали результаты моей работы за 10 лет. У меня за 10 лет ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные. Был бы Ефремов простым гражданином, ему бы дали условный срок", - уверен бывший адвокат.

Он также опроверг утверждения правозащитников, что Ефремов остался недоволен его работой. "Он не отказался от встречи со мной в СИЗО, он пришел на встречу и сказал, что передать ему", - рассказал Пашаев. По его словам, он лично общался с начальником СИЗО, где содержится актер, и предупредил его о не очень хорошем состоянии здоровья Ефремова.

18 сентября Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания лишил Пашаева адвокатского статуса за нарушения Кодекса адвокатской этики во время рассмотрения дела Ефремова. Сам актер заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, что Пашаев подставил его на восемь лет.

Фото: Александр Щербак/ТАСС