Отрадненского депутата ждет суд за коммерческий подкуп
13 мая 2020 15:23
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По версии следствия, в 2018 году между обвиняемым и директором общества с ограниченной ответственностью была достигнута договоренность об участие директора ООО в электронном аукционе на выполнение работ, без дальнейшего выигрыша, для ограничения количества участников и создания видимости конкуренции среди участников, с целью обеспечения победы в аукционе обвиняемого, как индивидуального предпринимателя, за денежное вознаграждение.
По результатам проведенного электронного аукциона победителем аукциона признан обвиняемый. После заключения контракта на выполнение работ, в рамках ранее достигнутых договоренностей, он перечислил через подконтрольные ему организации на расчетный счет указанного ООО денежные средства в размере 700 тысяч рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Отрадный для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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