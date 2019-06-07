Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 млн рублей
7 июня 2019 23:13
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Сумма штрафа - это двукратный размер стоимости трех выловленных косаток. Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы.
Истцом по делу выступало погрануправление ФСБ по Приморскому краю. Аналогичные иски поданы и к другим компаниям-отловщикам - ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Афалина" и ООО "Океанариум ДВ". Суд рассмотрит их 10 и 11 июня. Ранее суд в Южно-Сахалинске признал, что животные, содержащиеся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя, были выловлены незаконно, однако изъять их у отловщиков нельзя.
Ранее глава ООО "Афалина" Алексей Решетов заявил, что животные являются его собственностью, и он не намерен добровольно отпускать их на волю, а также назвал "пургой" информацию о грядущей ликвидации "китовой тюрьмы". После того, как эта информация попала в СМИ, один из участников команды океанолога Жан-Мишеля Кусто Григорий Цидулко призвал госорганы вмешаться в решение этой проблемы. После этого гендиректор компании "Восточный рыбокомбинат" Александр Бронников уточнил, что готов исполнить решение о выпуске белух и косаток, если оно будет принято правительством, а Решетов заявил, что не делал никакого официального заявления относительно судьбы млекопитающих.
Между тем зоозащитники заявили о том, что в "китовой тюрьме" проводят экскурсии для того, чтобы животные привыкали к присутствию людей, хотя рекомендации экспертов, данные для выпуска животных на свободу, предусматривают прямо противоположные меры.
ООО "Афалина" заявила, что действительно проводит детские экскурсии к животным и намерена их продолжать, так как они предусмотрены соглашением, подписанным с властями региона. Предприниматели отмечают, что воспитанники одного из находкинских детских садов посетили "китовую тюрьму" в прошедшие выходные. В рамках экскурсии детям прочитали лекцию по видам морских млекопитающих.
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Комментарии
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7 июня 2019 23:46
Об этом сообщает депутат госДумы Александр Хинштейн . Закон
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7 июня 2019 23:13
Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы. Закон
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По версии следствия, из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 млн рублей. Закон
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