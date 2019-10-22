Отец и дочь Кирилины могут избежать ответственности за злоупотребления на «Прогрессе»
22 октября 2019 13:55
94
Атака на бывшее руководство РКЦ «Прогресс» стартовала летом 2016 года, когда на предприятие приехала проверка «Роскосмоса». Был выявлен целый букет нарушений и должностных преступлений, под статью УК РФ попали несколько топ-менеджеров предприятия, включая бывшего гендиректора. В начале 2018 года Кирилина отстранили от должности, сейчас его кресло занимает Дмитрий Баранов. Недавно Кирилину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупном размере.
Дело Александра Кирилина передали на рассмотрение в суд Кировского района в последних числах августа 2019 года. По странному совпадению дело попало на рассмотрение к тому же самому судье Илье Родомакину, которому год назад уже распределялось дело дочери фигуранта, Светланы Кирилиной. Родомакин несколько месяцев рассматривал его, а затем вернул прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения нарушений.
С делом Александра Кирилина судья Родомакин вообще не стал очень заморачиваться и почти сразу вернул его прокурору. Кроме того, информация о нем на сайте суда стала недоступной и скрытой от посторонних — видимо, чтобы избежать огласки в СМИ.
Осведомленный источник в правоохранительных органах говорит, что, несмотря на позицию суда, представители СК и ФСБ намерены исправить все указанные Родомакиным нарушения и довести оба дела РКЦ «Прогресс» до приговора. Тактику затягивания громкого дела силовики считают способом либо довести процесс до сроков истечения давности, либо же попыткой подвести фигурантов под амнистию, которую, скорее всего, объявят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, то есть к маю 2020 года.
Дела отца и дочери Кирилиных — не единственные в карьере судьи Родомакина, связанные с выполнением гособоронзаказа в космической сфере. В 2016 году он отправил за решетку бывшего топ-менеджера Волжского конструкторского бюро РКК «Энергия» Михаила Фирстова. А вот семье экс-гендиректора РКЦ «Прогресс» повезло больше.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 октября 2019 13:55
Семья бывшего руководителя РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина нашла защитника в лице судьи Кировского суда Ильи Родомакина. Закон
93
21 октября 2019 22:57
Как утверждает москвичка, все 80 штрафов не отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод". Закон
287
21 октября 2019 19:40Лётчика Палагичева могут лишить свободы
Уголовное дело возбудили в феврале этого года. Как стало известно, поводом послужило заявление нынешнего руководителя "Электрощита" о хищении денежных... Закон
301
21 октября 2019 14:33
BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Закон
317
21 октября 2019 11:37
Должник по алиментам из Сызрани погасил задолженность в 87,5 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его «iPhone». Закон
256
21 октября 2019 11:26
В ходе обследования автомобиля Архорова А.И. обнаружен и изъят героин массой свыше 25,4 килограмм. Закон
233
20 октября 2019 12:36
Следователи уже задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка. В офисе организации прошли обыски. Закон
368
Происшествия
22 октября 2019 14:46
По предварительным данным, малышку оставил мужчина и сам ушёл. Происшествия
87
22 октября 2019 12:45
Жителей города призвали быть внимательнее на дорогах. Происшествия
103
22 октября 2019 12:23
В Росморречфлоте пояснили, что инцидент произошёл по ошибке после обесточивания части оборудования. Происшествия
102
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
360
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
529
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5286
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
375
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
420
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
958
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
636
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
574
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
925
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1076
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1744
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1210
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1482
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1671
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1128
Мероприятия