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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Отец и дочь Кирилины могут избежать ответственности за злоупотребления на «Прогрессе»

22 октября 2019 13:55
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Семья бывшего руководителя РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина нашла защитника в лице судьи Кировского суда Ильи Родомакина.
Семья бывшего руководителя РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина нашла защитника в лице судьи Кировского суда Ильи Родомакина. Несколько месяцев назад Родомакин вернул в прокуратуру уголовное дело дочери директора. А сейчас повторил то же самое с делом самого Кирилина. Происходящее может затянуть преследование Кирилиных вплоть до амнистии, ожидающейся весной 2020 года в связи с 75-летием Победы. И тогда за вскрытые на «Прогрессе» злоупотребления не ответит никто, передает "СО" ОНЛАЙН.

Атака на бывшее руководство РКЦ «Прогресс» стартовала летом 2016 года, когда на предприятие приехала проверка «Роскосмоса». Был выявлен целый букет нарушений и должностных преступлений, под статью УК РФ попали несколько топ-менеджеров предприятия, включая бывшего гендиректора. В начале 2018 года Кирилина отстранили от должности, сейчас его кресло занимает Дмитрий Баранов. Недавно Кирилину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупном размере.

Дело Александра Кирилина передали на рассмотрение в суд Кировского района в последних числах августа 2019 года. По странному совпадению дело попало на рассмотрение к тому же самому судье Илье Родомакину, которому год назад уже распределялось дело дочери фигуранта, Светланы Кирилиной. Родомакин несколько месяцев рассматривал его, а затем вернул прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения нарушений.

С делом Александра Кирилина судья Родомакин вообще не стал очень заморачиваться и почти сразу вернул его прокурору. Кроме того, информация о нем на сайте суда стала недоступной и скрытой от посторонних — видимо, чтобы избежать огласки в СМИ.

Осведомленный источник в правоохранительных органах говорит, что, несмотря на позицию суда, представители СК и ФСБ намерены исправить все указанные Родомакиным нарушения и довести оба дела РКЦ «Прогресс» до приговора. Тактику затягивания громкого дела силовики считают способом либо довести процесс до сроков истечения давности, либо же попыткой подвести фигурантов под амнистию, которую, скорее всего, объявят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, то есть к маю 2020 года.

Дела отца и дочери Кирилиных — не единственные в карьере судьи Родомакина, связанные с выполнением гособоронзаказа в космической сфере. В 2016 году он отправил за решетку бывшего топ-менеджера Волжского конструкторского бюро РКК «Энергия» Михаила Фирстова. А вот семье экс-гендиректора РКЦ «Прогресс» повезло больше.

 
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Комментарии



Закон
22 октября 2019  13:55
Семья бывшего руководителя РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина нашла защитника в лице судьи Кировского суда Ильи Родомакина.
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