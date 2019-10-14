Осуждены иностранцы, задержанные самарской ФСБ за незаконное пересечение границы РФ

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Установлено, что Ахмед Масум, Ахмед Аднан, и Абубокр Сиддик, находясь на территории родного государства, будучи осведомленными о порядке прохождения Государственной границы РФ и зная, что для въезда в Российскую Федерацию гражданам Республики Бангладеш необходимо наличие специального разрешения - визы, полученной установленным порядком, вступили между собой в сговор, направленный на совместное пересечение Государственной границы РФ с уклонением от прохождения пограничного контроля.В целях реализации задуманного иностранцы подыскали на территории Республики Казахстан сообщников из числа граждан указанной страны, которые за денежное вознаграждение обязались обеспечить беспрепятственное перемещение иностранцев до пункта назначения на территории России.В ночь с 05 на 06 ноября 2018 года указанная группа, следуя с территории Республики Казахстан в потайном отсеке кузова грузовой части автомобиля, совершили пересечение Государственной границы РФ при въезде в Российскую Федерацию. В дальнейшем иностранцы с использованием автотранспорта прибыли на территорию пгт Алексеевка Кинельского района Самарской области, где были задержаны сотрудниками Управления.14 ноября 2018 года следственным отделом Управления в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 УК РФ.15 августа 2019 года решением Акбулакского районного суда Оренбургской области А.Масум, А.Аднан и А.Сиддик признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.Приговор вступил в законную силу. Управлени, передает пресс-служба ФСБ России по Самарской области.