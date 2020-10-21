Осужден условно: самарец за 160 тысяч рублей обещал помощь в незаконном получении военных билетов

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Собранные следственным отделом по Промышленному району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Тимуру Маракаеву. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Покушение на мошенничество".

Следствием и судом установлено, что 11 февраля 2020 года Маракаев получил от гражданина 160 тысяч рублей, пообещав их передать сотрудникам военного комиссариата Самарской области за выдачу двух военных билетов с отметкой «годен к военной службе» и отметкой похождении военной службы, не имея реальной возможности выполнить обещание.

Приговором федерального суда Промышленного района города Самары Маракаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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