Организация из Тольятти оплатила штраф в 100 тысяч рублей после ареста тягача

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Организация из Тольятти нарушила правила дорожного движения по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». За административное правонарушение компании назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.В отношении предприятия возбуждено исполнительное производство. Должнику направлена копия постановления.В связи с тем, что в срок для добровольного погашения задолженности организация не оплатила назначенный штраф, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, а в отношении транспортных средств, принадлежащих ему, — постановление о запрете на регистрационные действия.Должник, не смотря на то, что был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, продолжал уклоняться от исполнения своих обязательств и после применения к нему мер принудительного характера. В связи с этим судебным приставом-исполнителем принято решение о произведении ареста принадлежащего организации большегруза. Вынесено постановление об исполнительном розыске транспортного средства.Благодаря проведенным розыскным мероприятиям удалось установить место нахождения грузового транспорта. В присутствии понятых судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста тягача, что побудило организацию погасить долг в 110 тысяч рублей в полном объеме, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области