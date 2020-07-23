Организация из Тольятти оплатила штраф в 100 тысяч рублей после ареста тягача

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Глава Чечни также сообщил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию. Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе высшей награды страны - звания Героя РФ.
Кадыров сообщил о получении звания генерал-майора
СК организовал проверку по факту инцидента на стройке, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.
Перечислили миллион. Компания начала помогать женщине, на которую сбросили 30-килограммовый мешок
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли - хлореллы.
Биологическая очистка: с патогенными водорослями на водоемах Самары ведут борьбу с помощью полезных микроорганизмов
Слушания проходили по делу вдовы Толмацкого Юлии Киселевой. Женщина подала иск к ПФР, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца.
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Благоустройство территории предполагает установку лавочек, садовых диванов, урн, световых опор освещения. Будет проведена санитарная обработка деревьев и высажены новые зеленые насаждения, также разбиты газоны.
«Ерик Парк» в Куйбышевском районе Самары будет комплексно благоустроен в этом году
Тимофеев назначен исполняющим обязанности мэра на срок до 28 июля, когда пройдет внеочередная сессия Норильского городского совета депутатов.
В Норильске исполняющим обязанности мэра назначили члена ЛДПР
Главные задачи марсианской миссии — изучение поверхности планеты, состава почвы и особенностей атмосферы и климата, а также поиск воды и следов жизни.
Китай запустил свой первый космический зонд по исследованию Марса. Видео
«ARTIS» — это ежегодная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям.
Творческие коллективы и солисты Самары приглашаются к участию в конкурсе на присуждение международной премии «ARTIS-2020»
сегодня  Четверг, 23 июля, 18:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 70.96
0.17
EUR 82.19
0.6
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Организация из Тольятти оплатила штраф в 100 тысяч рублей после ареста тягача

23 июля 2020 14:07
366
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста тягоча.
Организация из Тольятти заплатила штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста тягача.

Организация из Тольятти нарушила правила дорожного движения по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». За административное правонарушение компании назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

В отношении предприятия возбуждено исполнительное производство. Должнику направлена копия постановления.

В связи с тем, что в срок для добровольного погашения задолженности организация не оплатила назначенный штраф, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, а в отношении транспортных средств, принадлежащих ему, — постановление о запрете на регистрационные действия.

Должник, не смотря на то, что был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, продолжал уклоняться от исполнения своих обязательств и после применения к нему мер принудительного характера. В связи с этим судебным приставом-исполнителем принято решение о произведении ареста принадлежащего организации большегруза. Вынесено постановление об исполнительном розыске транспортного средства.

Благодаря проведенным розыскным мероприятиям удалось установить место нахождения грузового транспорта. В присутствии понятых судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста тягача, что побудило организацию погасить долг в 110 тысяч рублей в полном объеме, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.



Фото:    пресс-служба УФССП России по Самарской области
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
23 июля 2020  14:07
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста тягоча.
Организация из Тольятти оплатила штраф в 100 тысяч рублей после ареста тягача
Штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства заплатили только после того, как судебные приставы составили акт описи и ареста... Закон
365
22 июля 2020  22:51
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.
Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево
Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения.  Закон
395
22 июля 2020  22:41
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Закон
420
22 июля 2020  22:00
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.
Суд по делу Ефремова начнется 29 июля
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.  Закон
397
22 июля 2020  21:06
Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия.
В Тольятти сотрудник УФСИН подозревается в получении взятки
Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия.  Закон
468
22 июля 2020  17:50
Они пробудут под стражей до 2 августа.
Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова
Они пробудут под стражей до 2 августа.  Закон
444
22 июля 2020  16:46
Обвинение просило осудить Юрия Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.
Суд приговорил к 3,5 года колонии главу карельского "Мемориала" Дмитриева
Обвинение просило осудить Юрия Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.  Закон
451
Весь список
Происшествия
23 июля 2020  17:56
СК организовал проверку по факту инцидента на стройке, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.
Перечислили миллион. Компания начала помогать женщине, на которую сбросили 30-килограммовый мешок
СК организовал проверку по факту инцидента на стройке, где у 38-летней женщины оказался раздроблен позвоночник. На неё с двенадцатого этажа сбросили мусор.  Происшествия
78
23 июля 2020  12:48
В Самарской области обнаружено и уничтожено более 58 тысяч кв.м. очагов наркосодержащих растений.
В Самарской области обнаружено и уничтожено более 58 тысяч кв.м. очагов наркосодержащих растений
Сотрудниками полиции выявлено 117 преступлений. Происшествия
256
23 июля 2020  11:49
В Самарской области ищут двух девушек-подростков
В Самарской области ищут двух девушек-подростков
 Они сами покинули соцучреждение. Происшествия
336
Весь список
Криминал
23 июля 2020  16:22
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.  Криминал
149
23 июля 2020  13:58
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в нарушении авторских прав
В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в нарушении авторских прав
Мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение – систему трехмерного проектирования на сумму более 1 млн рублей. Криминал
193
23 июля 2020  10:43
Убегая от патрульных, тольяттинец выбросил похищенный телефон
Убегая от патрульных, тольяттинец выбросил похищенный телефон
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Криминал
229
Весь список

Видео
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
544
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1036
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
942
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1600
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1466
4 июля 2020  11:53
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Жители Подмосковья устроили заплыв на тротуаре после ливня
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы".
В стране
1493
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2099
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3792
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3271
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4178
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4310
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4344
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные