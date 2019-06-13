Опубликовано видео задержания экс-главы волгоградского СУ СКР

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На кадрах видно, что бывшего сотрудника правоохранительных органов задержали в тот момент, когда он ехал по делам на своём автомобиле. Чёрный автомобиль Toyota Camry остановили посреди улицы в Волгограде сотрудники ФСБ. Они потребовали от генерала выйти из машины, после чего Музраева обыскали и надели на него наручники.Напомним, ранее экс-главу регионального СУ СКР Музраева и местного предпринимателя задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области. На днях Лефортовский суд Москвы арестовал Музраева на два месяца.По предварительным данным, его подозревают в организации покушения на губернатора региона, которое было совершено ещё в 2016 году. Тогда несколько человек закидали дом главы региона Андрея Бочарова коктейлями Молотова. Также Музраева проверяют на причастность к другим преступлениям.