Оплатить долг тольяттинку побудил запрет на регистрационные действия с её автомобилем

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Долг в 152 тысячи рублей за услуги ЖКХ жительница Тольятти оплатила лишь после наложения запрета на регистрационные действия в отношении ее авто.В отделе судебных приставов Автозаводского района Тольятти было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки О. задолженности за коммунальные услуги в 152 тысячи рублей, после чего постановление о возбуждении исполнительного производства направлено должнице.В рамках исполнительного производства установлено, что гражданка О. является владелицей автомобиля «Lada Granta». В связи с этим судебными приставами-исполнителями вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащей должнице машины. Также в рамкахисполнительного производства работниками отдела гражданка О. вызвана на прием к судебному приставу-исполнителю.В отделе гражданке О. были вручены реквизиты для оплаты задолженности, после чего женщина предоставила в отдел судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти квитанции о полном погашении задолженности.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а все запреты с должницы сняты.Узнать о своих долгах можно при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области