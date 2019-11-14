Я нашел ошибку
Главные новости: 
Военнослужащие выпрыгивали из вертолёта Ми-8 прямо в густой туман и им оставалось менее 400 метров для видимого маневра, чтобы приземлиться в заданную точку.
Спецназ ЦВО показал филигранное управление парашютом во время тумана под Самарой
Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций
Отказавшись от них, можно сэкономить приблизительно четыре тысячи рублей.
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Антимонопольный орган счёл, что «Прогресс» сам виноват в том, что «Спец Строй» так и не закончил порученное ему задание.
«РКЦ «Прогресс» угодил в яму, которую рыл для фаворита Кирилина
Сейчас идут переговоры с властями о поиске для клуба более подходящего стадиона.
Для новой тольяттинской футбольной команды могут реконструировать стадион «Кристалл» или стадион в Тольятти
Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании и как Глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной Рабочей группы Госсовета.
Делегация Самарской области принимает участие в одном из главных событий года – Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости.
Опасным преступникам запретят работать водителями такси и автобусов
В совершении преступления подозревается знакомый умершего бизнесмена.
Пока экс-президент клуба «Самара-Шансон» умирал в больнице, у него угнали Audi A8
сегодня  Четверг, 14 ноября, 22:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 64.21
0.01
EUR 70.68
0.01
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Опасным преступникам запретят работать водителями такси и автобусов

14 ноября 2019 18:29
118
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости.
Министерство транспорта РФ по поручению Владимира Путина разработало законопроект, по которому предлагается запретить управлять автобусами, троллейбусами, такси и трамваями водителям с судимостью за тяжкие преступления, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на kommersant.ru.

Речь идет о преступниках с судимостью по таким статьям, как «Убийство», «Изнасилование», «Истязание», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Организация террористического общества», «Теракт». Судимость в этом случае должна быть неснятой или непогашенной.

В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости. А работодатели без такой справки должны будут отстранять водителя от управления ТС. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 ноября 2019  18:29
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости.
Опасным преступникам запретят работать водителями такси и автобусов
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости.  Закон
117
14 ноября 2019  12:27
Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон
Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон
  Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон Оператор букмекерской конторы BingoBoom зарегистрирован в Москве. Закон
199
13 ноября 2019  22:25
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент мог оговорить себя.
Защита доцента СПбГУ не исключила мистику в деле об убийстве аспирантки
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве... Закон
9526
13 ноября 2019  22:12
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.
Индивидуальный предприниматель Сергей Гафуров допрошен как свидетель по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.   Закон
351
13 ноября 2019  19:20
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Задержан начальник ростовского главка ФСИН и его заместители
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем... Закон
292
12 ноября 2019  20:42
Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.
Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников
Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.  Закон
315
12 ноября 2019  19:23
Она незаконно начислила стимулирующие выплаты в размере более 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам МБОУ.
В Тольятти директор школы за растрату пойдет под суд
Она незаконно начислила стимулирующие выплаты в размере более 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам МБОУ.  Закон
322
Весь список
Происшествия
14 ноября 2019  18:16
В совершении преступления подозревается знакомый умершего бизнесмена.
Пока экс-президент клуба «Самара-Шансон» умирал в больнице, у него угнали Audi A8
В совершении преступления подозревается знакомый умершего бизнесмена.  Происшествия
134
14 ноября 2019  13:56
Бывший подрядчик администрации Самары попал под суд за невыплату зарплаты
Бывший подрядчик администрации Самары попал под суд за невыплату зарплаты
Директор строительной компании, не раз выступавший подрядчиком по госконтрактам, задолжал и сотрудникам, и партнерам по бизнесу.  Происшествия
184
14 ноября 2019  13:52
В Самаре иномарка Шевроле врезалась в припаркованную машину
В Самаре иномарка Шевроле врезалась в припаркованную машину
Ту отбросило на другой автомобиль, пострадали двое. Происшествия
173
Весь список
Криминал
14 ноября 2019  12:46
СМИ: Доцент убил аспирантку, пока она спала
СМИ: Доцент убил аспирантку, пока она спала
До этого у них была ссора. Криминал
232
14 ноября 2019  12:39
В Кинельском районе полицейский получал взятки за освобождение машин с территории спецстоянки
В Кинельском районе полицейский получал взятки за освобождение машин с территории спецстоянки
Он оштрафован на 130 тысяч рублей. Криминал
172
14 ноября 2019  10:09
В Самарской области хозяин втайне уехал на автомобиле гостя Полицейские задержали угонщика.
В Самарской области хозяин втайне уехал на автомобиле гостя
Полицейские задержали угонщика. Криминал
154
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
168
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
192
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
503
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
637
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
466
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
338
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
434
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1475
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2071
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1413
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1710
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1884
Весь список

Мероприятия
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
В Самаре состоится творческая встреча с театральным режиссером Домиником Бюттнером
Сотрудники самарской полиции примут участие в благотворительном спектакле
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные