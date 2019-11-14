Опасным преступникам запретят работать водителями такси и автобусов
14 ноября 2019 18:29
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Речь идет о преступниках с судимостью по таким статьям, как «Убийство», «Изнасилование», «Истязание», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Организация террористического общества», «Теракт». Судимость в этом случае должна быть неснятой или непогашенной.
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости. А работодатели без такой справки должны будут отстранять водителя от управления ТС.
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Комментарии
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