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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Омбудсмен пояснила, как уборщица из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей

11 августа 2019 17:38
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Чтобы рассчитаться с
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова объяснила, как судебные приставы могли "повесить" на уборщицу из подмосковного Воскресенска долг в размере двух миллиардов рублей, передает life.ru. Об этом она рассказала в интервью "Говорит Москва".

По мнению омбудсмена, скорее всего, произошла утечка персональных данных налоговых служб. При этом такие ситуации не редкость: бывали случаи, когда люди судились по полтора года в связи с тем, что на них были оформлены компании, отмывающие деньги.

— Та же самая история. Объясняется это достаточно просто: налоговая "сливает" информацию персональных данных. Видимо, путём дополнительных денежных влияний оформляются компании на другие физические лица, — заявила Семёнова.

При этом омбудсмен назвала абсурдным решение суда, согласно которому уборщице придётся выплачивать 1,82 миллиарда рублей (а также 127,4 миллиона исполнительного сбора). Чтобы рассчитаться с "долгом", женщине потребуется около 22 тысяч лет.

— Безусловно, это безумие. Сам человек себя не защитит в этой ситуации, судя по социальному статусу. Здесь нужно, чтобы помогали следователи, — заключила она, пообещав взять эту ситуацию на контроль.

Сотрудница ЖКХ Воскресенска поехала устраиваться в Москву в компанию курьером, но вместо этого её оформили на должность учредителя фирмы, на которую мошенники оформили кредит в 32 миллиона долларов. Суд обязал уборщицу выплатить два миллиарда рублей по долгам подставной компании. 
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Комментарии



Закон
11 августа 2019  17:38
Чтобы рассчитаться с
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