Омбудсмен пояснила, как уборщица из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей life.ru
11 августа 2019 17:38
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По мнению омбудсмена, скорее всего, произошла утечка персональных данных налоговых служб. При этом такие ситуации не редкость: бывали случаи, когда люди судились по полтора года в связи с тем, что на них были оформлены компании, отмывающие деньги.
— Та же самая история. Объясняется это достаточно просто: налоговая "сливает" информацию персональных данных. Видимо, путём дополнительных денежных влияний оформляются компании на другие физические лица, — заявила Семёнова.
При этом омбудсмен назвала абсурдным решение суда, согласно которому уборщице придётся выплачивать 1,82 миллиарда рублей (а также 127,4 миллиона исполнительного сбора). Чтобы рассчитаться с "долгом", женщине потребуется около 22 тысяч лет.
— Безусловно, это безумие. Сам человек себя не защитит в этой ситуации, судя по социальному статусу. Здесь нужно, чтобы помогали следователи, — заключила она, пообещав взять эту ситуацию на контроль.
Сотрудница ЖКХ Воскресенска поехала устраиваться в Москву в компанию курьером, но вместо этого её оформили на должность учредителя фирмы, на которую мошенники оформили кредит в 32 миллиона долларов. Суд обязал уборщицу выплатить два миллиарда рублей по долгам подставной компании.
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