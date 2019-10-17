Один из убийц молодой мамы в Екатеринбурге расплакался во время суда
17 октября 2019 11:41
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Двое других обвиняемых, мужчина 1990-го и женщина 1988 года рождения, отказались общаться с журналистами.
Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы. Задержанные признались в содеянном и показали, как убивали женщину.
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