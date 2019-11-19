Областной чиновник разгласил государственную тайну и был за это наказан

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В дальнейшем установлено, что директор ГБУ «РЦТ», в силу занимаемой должности имевший допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, разгласил перед главным инженером РЦТ, не имевшим соответствующего допуска, известные ему сведения. Следственным отделом областного УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны», которое слушалось Самарским областным судом в закрытом режиме. В середине октября 2019 года фигурант был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.ГБУ СО «Региональный центр телекоммуникаций» зарегистрирован в 2011 году по адресу: Самара, улица Николая Панова, 16. Учредители — областное минимущества и департамент информтехнологий и связи (ДИТИС) Самарской области. С декабря 2018 года и по настоящее время ГБУ руководит Дмитрий Гаврилов. Его предшественник — Валерий Курошин — руководил Центром с 2013 года, а до этого возглавлял ГКУ СО «Управление дорог» (если судить по датам назначения и увольнения, то именно он более всего подходит под описание чиновника, разгласившего гостайну). Основные заказчики Центра — ДИТИС, «Ростелеком», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».Фото из открытых источников