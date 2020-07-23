Ночлежку в поселке Шмидта защитил Самарский областной суд
23 июля 2020 18:32
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Гражданам, которые на 15 июля этого года находились в Центре, предложат туда вернуться.
Ночлежку в поселке Запанском закрыли 29 июня. После долгих и, надо полагать, изнурительных баталий этого добился депутат Госдумы Александр Хинштейн, поругавшись в ходе этих самых баталий с областным омбудсменом Ольгой Гальцовой, в отношении которой позже намекал, что уполномоченная по правам человека могла бы приютить часть бездомных у себя.
Местные жители были против того, что рядом с ними находится данное учреждение.
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