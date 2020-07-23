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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Ночлежку в поселке Шмидта защитил Самарский областной суд

23 июля 2020 18:32
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Облсуд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, а также иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную
Самарский областной суд отменил постановление Железнодорожного районного суда Самары о приостановлении деятельности ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, а также иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию». Об этом сообщил в своем Твиттере адвокат Андрей Соколов, передает zasekin.ru.

Гражданам, которые на 15 июля этого года находились в Центре, предложат туда вернуться.

Ночлежку в поселке Запанском закрыли 29 июня. После долгих и, надо полагать, изнурительных баталий этого добился депутат Госдумы Александр Хинштейн, поругавшись в ходе этих самых баталий с областным омбудсменом Ольгой Гальцовой, в отношении которой позже  намекал, что уполномоченная по правам человека могла бы приютить часть бездомных у себя.

Местные жители были против того, что рядом с ними находится данное учреждение. 
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Комментарии


Закон
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Ночлежку в поселке Шмидта защитил Самарский областной суд
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