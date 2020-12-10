Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже

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Голландское министерство внутренних дел и по делам королевства выступило в четверг с утверждением о том, что Служба общей разведки и безопасности Нидерландов пресекла деятельность двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, аккредитованных в качестве дипломатов российского посольства, передает ТАСС.

Согласно версии, изложенной в заявлении МВД, один из сотрудников разведки создал разветвленную сеть контактов и получал доступ к информации в сфере высоких технологий, в частности в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии. В некоторых случаях, по данным министерства, он платил источникам деньги. Второй разведчик якобы играл вспомогательную роль.

"Оба они объявлены персонами нон грата, - говорится в документе. - Это означает, что они больше не имеют права работать в качестве дипломатов в Нидерландах и должны вскоре покинуть страну".

В свою очередь в МИД уточнили, что уехать из королевства им предписано в течение двух недель.

В российском посольстве подтвердили получение ноты голландского МИД. "Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было", - отметили в диппредставительстве, добавив, что Москва примет ответные меры.

Вышли через контакты

В Службе общей разведки и безопасности Нидерландов пояснили, что пресечь деятельность россиян удалось благодаря выходу на их источники информации. Работодатели этих источников, среди которых имеются компании и высшие образовательные учреждения, были поставлены в известность о ситуации. О каких именно юридических лицах идет речь, не сообщается.

В разведслужбе также обратили внимание, что уголовная ответственность в голландском праве предусматривается за передачу государственной, служебной или коммерческой тайны. Однако шпионаж как таковой - то есть тайное сотрудничество с представителями иностранной разведки - в настоящее время не является уголовно наказуемым преступлением в стране. С учетом этого в кабинете министров считают необходимым изучить возможности для внесения поправок в законодательство, чтобы изменить положение дел.

В то же время сами компании имеют право решить, была ли передана их сотрудниками какая-либо секретная информация в третьи руки, и в случае необходимости обратиться в прокуратуру.

Нидерланды в прошлом неоднократно прибегали к высылке российских дипломатов. Последний раз подобный инцидент имел место в марте 2018 года. Тогда королевство также выслало двух человек, которые якобы являлись сотрудниками разведывательных служб РФ, в знак солидарности с Великобританией на фоне инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Тогда российская сторона ответила зеркально и выслала двух голландских дипломатов, работавших в посольстве в Москве.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС