Незаконный ввоз 18 тонн томатов в Россию из Туркменистана предотвратили инспекторы Россельхознадзора СО

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Грузовик перевозил 18 тонн свежих томатов, на которые не оказалось необходимых документов.Инспекторами было установлено несоблюдение требований Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского Экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 г. № 318 и Международного стандарта по фитосанитарным мерам №12.По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны недействительными, в связи с чем ввоз томатов свежих, в количестве 18 тонн из Туркменистана специалистами Управления Россельхознадзора был запрещен.Владелец товара отправлять обратно груз не пожелал, им было принято решение об уничтожении данной продукции. В присутствии владельца товара и должностного лица от Управления Россельхознадзора по Самарской области - партия томатов была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов «Водино», передает пресс-служба Россельхознадзора СО.Фото: пресс-служба Россельхознадзора СО