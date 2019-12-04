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Неизлечимо больную наркодилершу освободили из тюрьмы, изображение №1Следствие установило, что члены преступной группой торговали героином на территории Самарской и Ульяновской областей, через счета семьи Дедусенко только за один год прошло более 6 млн руб.Наркодилершу осудили к 10 годам колонии. Осенью 2014 года Дедусенко прибыла в ИК-28 в Рождествено. За период отбывания наказания фигурантка 18 раз подвергалась взысканиям за нарушения внутреннего распорядка, но имела и два поощрения. Кроме того, осужденная тяжело и неизлечима больна и для лечения ее заболевания в областной соматической больнице УФСИН нет лапараскопической установки.Дедусенко подавала прошения об освобождении по болезни, но суды их отклоняли. Но недавно наркодилершу освободил президиум областного суда. Ранее суды отказывали ей на том основании, что ее диагноз учтен в приговоре. Президиум же постановил, что «ни в Уголовном, ни в Уголовно-процессуальном кодексах Российской Федерации не содержится указания на недопустимость освобождения от наказания по болезни по основаниям получения препаратов, поддерживающих жизнь осужденного, и того факта, что заболевание ранее учтено судом при вынесении приговора и назначении осужденному наказания».