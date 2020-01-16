Нефтеврезчик Карло получил условный срок за попытку хищения из трубопровода

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Организаторов хищения не установили, Болькину и другим обвиняемым вменили лишь приготовление к хищению из трубопровода в крупном размере. Их уголовное дело рассматривалось Богатовским райсудом.Во время прений прокурор просил фигурантам реальные сроки, но суд ограничился условным наказанием. В частности, Александр Болькин получил год условно с испытательным сроком шесть месяцев. В конце декабря 2019 года приговор прошел апелляционную инстанцию областного суда и остался без изменения.Александр Болькин ранее трудился в статусе индивидуального предпринимателя с регистрацией в селе Тростянка Богатовского района. На начало 2000-х Болькин, тогда известный как Карло, значился на оперативных учетах областного ГУВД как один из лидеров преступной группы нефтеврезчиков.Конкуренцию группе Карло тогда составляли такие известные криминальные личности, как Владимир Мукоедов (Мукоед), Нугзар Бадашвили (Беда), Алексей Юданов (Бешеный), Сергей Скоробовенко (Скоба), Владимир Уваров (Мелкий), Сергей Логинов (Лорд), Владимир Винокуров (Пустой) и другие. Однако несмотря на бурное прошлое, данных о других судимостях г-на Болькина в базе судебных решений региона нет.Фото из открытых источников