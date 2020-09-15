Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова

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Новым адвокатом Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП станет Роман Филиппов, передает РИА Новости. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Юрист будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

По данным издания, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. В результате аварии он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела актера.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов