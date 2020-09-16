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Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
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Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

16 сентября 2020 14:55
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Адвокат Марцинкевича Иван Сидоров рассказал, что на этой неделе Марцинкевича должны были доставить в Москву по новому делу. По словам юриста, суицидальных мыслей он не высказывал.

Националист Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. Ему было 36 лет. Об этом сообщил источник «Известий» в среду, 16 сентября.

Адвокат Марцинкевича Иван Сидоров рассказал, что на этой неделе Марцинкевича должны были доставить в Москву по новому делу. По словам юриста, суицидальных мыслей он не высказывал.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области — подполковник внутренней службы Емельянова Ольга Сергеевна сообщила, что тело осужденного 1984 года рождения без признаков жизни было обнаружено утром в среду. Предварительная версия случившегося — суицид. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее о смерти Марцинкевича в своем Telegram-канале сообщил Владислав Поздняков, лидер радикального общества «Мужское государство».

В мае 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор возглавлявшему националистическое движение «Реструкт» Марцинкевичу. В декабре 2018 года он был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

По версии следователей, с 2013 по 2014 год Тесак и его подельники из движения «Оккупай-наркофиляй» нападали в Москве на людей, которых они считали торговцами спайсами. Злоумышленники использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших избивали, отбирали вещи и обливали краской с целью унизить.

В июне 2017 года огласили приговор девяти другим членам «Реструкта». Им назначили сроки от трех до 10 лет колонии.

 

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

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Комментарии

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16 сентября 2020  14:55
Адвокат Марцинкевича Иван Сидоров рассказал, что на этой неделе Марцинкевича должны были доставить в Москву по новому делу. По словам юриста, суицидальных мыслей он не высказывал.
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Адвокат Марцинкевича Иван Сидоров рассказал, что на этой неделе Марцинкевича должны были доставить в Москву по новому делу. По словам юриста, суицидальных... Закон
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