Начальник тольяттинского отдела надзорной деятельности областного МЧС ушел от уголовной ответственности
5 февраля 2020 16:53
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Изъятые оперативниками деньги якобы предназначались за непривлечение некоего юрлица к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.
Сейчас громкое дело выходит на этап передачи в суд, но основной фигурант — г-н Нечипорук — из него исчез. Доказательств его вины следствию найти не удалось. Поэтому судить будут лишь Жирова и Степанова. Первому вменено в вину 2 эпизода взяток, второму — 5. Фигуранты находятся под домашним арестом.
Адвокат Жирова Вячеслав Земчихин заявил «СО» ОНЛАЙН», что им собрана «масса доказательств невиновности, найдены несколько свидетелей, есть заключение специалиста и порядка 30 позиций документов, все это следователь согласилась разместить в обвинительном заключении».
А вот по г-ну Степанову прогноз не столь оптимистичен. Три из пяти вмененных ему эпизодов взяток связаны с вымогательством денег у тольяттинской «УК №1 ЖКХ» в 2017–2019 годах. За этот период Степанов получил от представителя УК Вячеслава Репченко более 508 тыс. руб. Взятки передавались за «попустительство по службе» в части привлечения УК к административной ответственности. Кроме того, коммунальщики оплачивали работу некоей Шубиной Ю.В. и специалиста по приему и обработке экстренных вызовов ГБУ СО «Безопасный регион» Бондаревой О.А.
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