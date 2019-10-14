Начальник контрольного отдела УФНС СО, обвиняемый в получении взятки и двое его посредников, пойдут под суд

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По версии следствия, в 2018 году начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области получил через двух посредников от представителя коммерческой организации часть взятки в виде денег в размере 3 миллионов рублей (от предполагаемой в 4 миллиона рублей) за незаконные действия в пользу организации - разглашение сведений, составляющих служебную тайну, о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового контроля, что позволило данной организации своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в сторону уменьшения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.