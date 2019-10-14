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Начальник контрольного отдела УФНС СО, обвиняемый в получении взятки и двое его посредников, пойдут под суд

14 октября 2019 15:16
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Он получил через двух посредников от представителя коммерческой организации 3 миллионов рублей (от предполагаемой в 4 миллиона рублей) за незаконные действия в пользу организации.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области, обвиняемого по статье "Получение взятки в особо крупном размере" и двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо размере".

По версии следствия, в 2018 году начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области получил через двух посредников от представителя коммерческой организации часть взятки в виде денег в размере 3 миллионов рублей (от предполагаемой в 4 миллиона рублей) за незаконные действия в пользу организации - разглашение сведений, составляющих служебную тайну, о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового контроля, что позволило данной организации своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в сторону уменьшения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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