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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

На Украине завели уже 11 уголовных дел против Порошенко

17 июля 2019 22:51
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Сегодня бывший президент страны не явился на допрос по делу о заводе, акционером которого он был ранее.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведёт 11 уголовных дел в отношении экс-главы государства Петра Порошенко и его команды. Об этом в ходе брифинга рассказал директор ведомства Роман Труба, передает life.ru.

— Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства, — сообщил руководитель ГБР, подчеркнув, что обвинений по ним никому не предъявлено.

Он уточнил, что сегодня бывший президент Украины не явился на допрос. Порошенко был вызван как свидетель по уголовному делу о совершении сделки и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём от продажи завода "Кузница на Рыбацком". Труба отметил, что экс-лидер будет вызван на допрос повторно.

В июне Пётр Порошенко, комментируя заведённые уголовные дела, заявил, что персонально ни одно из них не возбуждено. Он подчеркнул, что гордится каждым открытым уголовным делом. 



Фото из открытых источников
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Комментарии



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