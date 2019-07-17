На Украине завели уже 11 уголовных дел против Порошенко
17 июля 2019 22:51
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— Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства, — сообщил руководитель ГБР, подчеркнув, что обвинений по ним никому не предъявлено.
Он уточнил, что сегодня бывший президент Украины не явился на допрос. Порошенко был вызван как свидетель по уголовному делу о совершении сделки и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём от продажи завода "Кузница на Рыбацком". Труба отметил, что экс-лидер будет вызван на допрос повторно.
В июне Пётр Порошенко, комментируя заведённые уголовные дела, заявил, что персонально ни одно из них не возбуждено. Он подчеркнул, что гордится каждым открытым уголовным делом.
Фото из открытых источников
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