На АвтоВАзе поймали серийного похитителя ключей
16 октября 2019 15:12
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Из-за вора завод нес существенные убытки. Так, если у автомобиля похищался ключ зажигания, приходилось демонтировать замок зажигания и замки на дверях, устанавливать новый комплект с номерными ключам и вносить изменения в документы на автомобиль.
Служба безопасности завода начала проводить круглосуточный контроль на линии сборки. 13 сентября вора поймали. Им оказался слесарь. Мужчина не признался, зачем он похищал ключи. Позже выяснилось, что он также крал и ручки дверей от автомобилей, а затем продавал краденое.
Сотрудника уже уволили, дело направлено в суд.
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