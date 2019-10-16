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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

На АвтоВАзе поймали серийного похитителя ключей

16 октября 2019 15:12
127
Из-за вора завод нес существенные убытки.
Как стало известно, на АвтоВАЗе был задержан серийный похититель ключей от новых автомобилей Lada Granta. По существующей информации кражи происходили практически ежедневно со 2 сентября, передает samarskie-voditeli.ru.

Из-за вора завод нес существенные убытки. Так, если у автомобиля похищался ключ зажигания, приходилось демонтировать замок зажигания и замки на дверях, устанавливать новый комплект с номерными ключам и вносить изменения в документы на автомобиль.

Служба безопасности завода начала проводить круглосуточный контроль на линии сборки. 13 сентября вора поймали. Им оказался слесарь. Мужчина не признался, зачем он похищал ключи. Позже выяснилось, что он также крал и ручки дверей от автомобилей, а затем продавал краденое.

Сотрудника уже уволили, дело направлено в суд. 
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