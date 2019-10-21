Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за неправильную парковку
21 октября 2019 22:57
122
Ранее жительница Москвы Леля Иванова написала на своей странице в Facebook, что ее оштрафовали на 500 тысяч рублей за неправильную парковку. Как утверждает москвичка, все 80 штрафов не отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод".
"Мы понимаем, что автомобилистка попала в очень неприятную ситуацию, однако ГКУ "АМПП" действуют строго в рамках закона, поэтому в случае несогласия с выписанными постановлениями автомобилистке необходимо обратиться в суд", - сообщили в пресс-службе АМПП.
В АМПП также отметили, что москвичке могли приходить штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения ПДД, о которых она не была осведомлена.
"Согласно статье 29.11 КоАП РФ, постановления направляются "Почтой России" по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД, поэтому для того, чтобы получать штрафы по новому адресу, автомобилистка должна была сообщить об его изменении в ГИБДД", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в АМПП рассказали, что данные о выписанных постановлениях могли не отображаться на информационных порталах, так как, чтобы их получать, нужно указать не только номер водительского удостоверения, как сделала автомобилистка, но и госномер автомобиля.
"Тем не менее, письма с уведомлениями о приостановке разрешения отправлялись автомобилистке именно по новому адресу, указанному ей при оформлении парковочного разрешения, однако все письма вернулись назад, так как автовладелица их не забрала", - уточнили в пресс-службе.
В АМПП подчеркнули, что сведения на порталах носят только информационный характер, официальный способ уведомления автовладельца о наличии штрафа – это почтовое отправление.
"Мы всегда идем навстречу водителям, но и автомобилистам следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты. Сейчас парковочное разрешение автовладелицы действует, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки, несмотря на то, что другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления", - сказали в пресс-службе.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 октября 2019 22:57
Как утверждает москвичка, все 80 штрафов не отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод". Закон
121
21 октября 2019 14:33
BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Закон
232
21 октября 2019 11:37
Должник по алиментам из Сызрани погасил задолженность в 87,5 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его «iPhone». Закон
235
21 октября 2019 11:26
В ходе обследования автомобиля Архорова А.И. обнаружен и изъят героин массой свыше 25,4 килограмм. Закон
217
20 октября 2019 12:36
Следователи уже задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка. В офисе организации прошли обыски. Закон
359
19 октября 2019 15:43
Теперь 35-летнему Денису Филиппову и уроженцу Армении Маргаряну Э.К. 1987 года рождения угрожает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Закон
1721
18 октября 2019 16:17
Подозреваемый, действуя из-за возникших личных неприязненных отношений к своему бывшему коммерческому партнеру, решил организовать его убийство. Закон
546
Происшествия
21 октября 2019 19:48
Позже малыша доставили в больницу, где осмотревшие его врачи не нашли никаких повреждений. Происшествия
157
21 октября 2019 19:33
Мамочки с детьми успевают отбежать за считанные секунды до столкновения. Предварительная причина — отказ тормозов. Происшествия
153
21 октября 2019 17:30
Произошла остановка канатной дороги, на которой находилось семь человек, включая десятилетнего ребёнка. Происшествия
165
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
353
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
523
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5281
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
367
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
414
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
932
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
627
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
566
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
897
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1068
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1734
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1200
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1471
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1658
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1115
Мероприятия