Мосгорсуд снизил срок наказания Мамаеву и оправдал за хулиганство

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"Суд постановил оправдать Павла Мамаева по ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по ст. 115 ("Побои") УК РФ", - сказано в решении судьи.Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор футболисту Александру Кокорину, оставив без изменений срок наказания в виде 1,5 года лишения свободы. "Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение суда первой инстанции в отношении Александра Кокорина законным и обоснованным и не нашел оснований для его отмены. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, он освобожден от отбытия наказания в виду фактического его отбытия", - огласил решение судья.Мамаев может рассчитывать на реабилитацию в связи с оправдательным приговором по статье о хулиганстве, сообщил журналистам его адвокат Игорь Бушманов. "Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право", - сказал адвокат. Он пояснил, что Мамаев был приговорен к лишению свободы по статье о хулиганстве, компенсация, как и двум другим оправданным, ему положена из-за времени проведенного в колонии.Фото: Сергей Бобылев/ТАСС