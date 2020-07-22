Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова

50

"Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа", - огласила решение судья.Фото: Сергей Бобылев/ТАСС