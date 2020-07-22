Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова
22 июля 2020 17:50
50
"Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа", - огласила решение судья.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 июля 2020 17:50
Они пробудут под стражей до 2 августа. Закон
12
22 июля 2020 16:46
Обвинение просило осудить Юрия Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима. Закон
99
22 июля 2020 16:09
Уголовное дело Александра Кирилина рассмотрит суд Кировского района Самары. Закон
131
21 июля 2020 23:09
В ходе штурма автобуса произошел взрыв. Все заложники освобождены. Закон
408
21 июля 2020 18:45
Руководство ООО «Спарта» выиграло тяжбу с департаментом управления имуществом Самары в арбитражном суде Закон
393
20 июля 2020 14:10
Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области и уроженец Санкт-Петербурга . Закон
425
19 июля 2020 14:57
Мировым судьей Волжского района мужчине назначен штраф в 4,5 тысячи рублей. Закон
615
Происшествия
22 июля 2020 15:30
Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Происшествия
153
22 июля 2020 13:56
Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. Происшествия
180
22 июля 2020 12:22
Она ушла из сельскохозяйственных угодий и не вернулась. Происшествия
227
Криминал
22 июля 2020 12:51
Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Криминал
230
22 июля 2020 10:58
Была обнаружена запись с видеорегистратора. Криминал
252
22 июля 2020 09:44
Он заявлял им, что их родственник попал в аварию. Криминал
253
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
441
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
990
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
901
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1544
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1428
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1459
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2064
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3770
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3248
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4157
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4273
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4323
Мероприятия