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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 400 млн рублей

12 июля 2019 19:13
84
Более подробная информация по делу пока не раскрывается.
Как передает «СО» ОНЛАЙН, ведомство намерено взыскать с предприятия более 400 млн рублей. С соответствующим иском в начале июля 2019 года Министерство обороны РФ обратилось в самарский арбитраж.

Более подробная информация по делу пока не раскрывается. Скорее всего, речь идет о взыскании неустойки по одному из государственных контрактов. В последнее время причиной разбирательств «Прогресса» с ведомством все чаще становится нарушение заводом сроков исполнения своих обязательств.

Остальные контракты ракетно-космического центра с Минобороны в ближайшее время проверят на эффективность использования средств федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень контрольных мероприятий Счетной палаты. Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин отмечал, что «Роскосмос» (РКЦ «Прогресс» является частью корпорации ) является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. 
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Комментарии



Закон
12 июля 2019  19:13
Более подробная информация по делу пока не раскрывается.
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