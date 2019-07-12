Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 400 млн рублей

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Более подробная информация по делу пока не раскрывается. Скорее всего, речь идет о взыскании неустойки по одному из государственных контрактов. В последнее время причиной разбирательств «Прогресса» с ведомством все чаще становится нарушение заводом сроков исполнения своих обязательств.Остальные контракты ракетно-космического центра с Минобороны в ближайшее время проверят на эффективность использования средств федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень контрольных мероприятий Счетной палаты. Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин отмечал, что «Роскосмос» (РКЦ «Прогресс» является частью корпорации ) является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.