Министра культуры Самарской области призвали в суд по поводу его трудоустройства

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Основанием стали уточненные исковые требования Диляры Котиковой — о расторжении трудового договора с Борисом Илларионовым, так как этим назначением «искусственно созданы препятствия к реализации ее права быть назначенной на должность министра по результатам открытого конкурса, которым в обязательном порядке должен был быть определен его победитель».Г-н Илларионов, как известно, не участвовал в конкурсе, который завершился тем, что комиссия просто не сочла возможным рекомендовать кого-либо из претендентов губернатору. О том, что он станет министром стало известно лишь месяц спустя, а само назначением состоялось в октябре, то есть спустя два с лишним месяца после завершения работы конкурсной комиссии.Следующее заседание назначено на 12 декабря. Г-жа Котикова обещает на нем задать министру «ряд каверзных вопросов, связанных с его биографическими данными». Впрочем, это станет возможно, только если Борис Илларионов прибудет на заседание.