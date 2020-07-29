Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

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По ее словам, артист воспользовался 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.При этом Головкина отметила, что ранее Ефремов признавал свою вину, что зафиксировано в материалах дела.Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.Фото: Андрей Любимов / РБК