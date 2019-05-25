Международный суд по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков
25 мая 2019 15:38
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Одновременно при этом трибунал сообщил, что не будет требовать от России закрытия уголовного дела в отношении украинского экипажа.
Также в заявлении суда содержится призыв к Москве и Киеву не предпринимать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в районе Керченского пролива.
Решение суда было принято несмотря на то, что российские представители не присутствовали на заседаниях. В Москве считают, что у ITLOS не было полномочий рассматривать иск, которые подала украинская сторона.
Эту же позицию в МИД подтвердили и после решения трибунала в Гамбурге. Там заявили о намерении Москвы последовательно отстаивать свою позицию, в том числе и отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать возникший спор.
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали неподалеку от Керчи три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». Как утверждает российская сторона, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. Моряков арестовали, сейчас они находятся в московском СИЗО.
В свою очередь власти Украины утверждают, что Россия была предупреждена о маневрах. Киев расценивает действия Москвы как агрессию. Российская сторона считает инцидент провокацией.
Руслан Хомчак, который возглавил украинский Генштаб после инаугурации Зеленского, 24 мая согласился с тем, что отправлять моряков в той ситуации в Керченский пролив было опасно. По его словам, есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко. «Я ему задам этот вопрос - чем он руководствовался, или он прогнозировал это все, мне тоже интересно это все услышать. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать», - подчеркнул Хомчак.
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Комментарии
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25 мая 2019 15:38
Также в заявлении суда содержится призыв к Москве и Киеву не предпринимать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в районе Керченского пролива. Закон
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