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Менеджер «МТС» продавал данные абонентов третьим лицам
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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Менеджер «МТС» продавал данные абонентов третьим лицам

13 декабря 2019 20:50
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Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела.
В итоге 23-летний Сергей Моргунов получил судимость по редкой статье УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», передает «СО» ОНЛАЙН

Продажного менеджера установили сотрудники УФСБ России по Самарской области в рамках мероприятий, направленных на пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся в базах данных операторов сотовой связи.

На момент проверки Моргунов трудился в должности специалиста Центра клиентского сервиса компании «МТС». Оперативники ФСБ установили, что он «с использованием своего служебного положения» осуществлял деятельность по неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации, с последующим копированием детализаций абонентов компании «МТС» и передачей их за денежное вознаграждение третьим лицам.

Моргунова задержали, он стал фигурантом уголовного дела. В конце ноября 2019 года суд Железнодорожного района назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу. 


Фото из открытых источников
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Комментарии


Закон
13 декабря 2019  22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.
В Самаре управляющий микрорайоном предстанет перед судом за получение взятки
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.  Закон
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13 декабря 2019  21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.
Органы опеки подали в суд на родителей девочки, с рождения живущей в клинике
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.  Закон
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13 декабря 2019  20:50
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела.
Менеджер «МТС» продавал данные абонентов третьим лицам
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела.  Закон
110
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