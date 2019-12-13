Менеджер «МТС» продавал данные абонентов третьим лицам
13 декабря 2019 20:50
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Продажного менеджера установили сотрудники УФСБ России по Самарской области в рамках мероприятий, направленных на пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся в базах данных операторов сотовой связи.
На момент проверки Моргунов трудился в должности специалиста Центра клиентского сервиса компании «МТС». Оперативники ФСБ установили, что он «с использованием своего служебного положения» осуществлял деятельность по неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации, с последующим копированием детализаций абонентов компании «МТС» и передачей их за денежное вознаграждение третьим лицам.
Моргунова задержали, он стал фигурантом уголовного дела. В конце ноября 2019 года суд Железнодорожного района назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Фото из открытых источников
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