Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 15 июня, 01:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/06:
USD 64.43
-0.2
EUR 72.7
-0.31
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Мать девочки-маугли из Москвы ограничили в родительских правах

14 июня 2019 23:52
91
Согласно решению суда она должна будет отчислять четвёртую часть своего заработка на содержание дочери.
Головинский суд Москвы ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, пятилетнюю дочь которой нашли в грязной захламлённой квартире на Ленинградском шоссе 10 марта. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

Малышка по-прежнему находится в реабилитационном центре. Суд постановил, что от заработка матери будут взыскиваться алименты в размере 1/4.

Напомним, Ирина Гаращенко находится под арестом после того, как 10 марта спасатели обнаружили её пятилетнюю дочку голодной в квартире среди гор хлама и грязи. Ранее эксперты НИИ имени Сербского признали женщину невменяемой. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 июня 2019  23:52
Согласно решению суда она должна будет отчислять четвёртую часть своего заработка на содержание дочери.
Мать девочки-маугли из Москвы ограничили в родительских правах
Согласно решению суда она должна будет отчислять четвёртую часть своего заработка на содержание дочери.  Закон
90
14 июня 2019  16:16
После допроса 15-летнего Арсения задержали.
Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание. Младший - задержан
 После допроса 15-летнего Арсения задержали.   Закон
193
14 июня 2019  13:58
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота».
Глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов начал давать первые показания, изобличающие участников преступного сообщества
Сообщества, которое в течение длительного времени нелегально выводило денежные средства и имущество с «Тольяттиазота».  Закон
249
13 июня 2019  18:38
Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов. При этом суд сохранил срок наказания для спортсменов.
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Мамаеву и Кокорину
Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов. При этом суд сохранил срок наказания для... Закон
253
13 июня 2019  16:42
По предварительным данным, Музраева арестовали по подозрению в организации покушения на губернатора Волгоградской области.
Опубликовано видео задержания экс-главы волгоградского СУ СКР
По предварительным данным, Музраева арестовали по подозрению в организации покушения на губернатора Волгоградской области.  Закон
346
13 июня 2019  14:39
По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения.
В Тольятти арестован мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней падчерицы
По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года... Закон
281
11 июня 2019  21:20
Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.   Закон
263
Весь список
Происшествия
14 июня 2019  22:27
В убийстве обвиняют мужчину, который также открыл огонь по заместителю шерифа. Ему вменяют и серию ограблений. Жертва — Дмитрий Кольцов — выступал в составе российской сборной.
В США застрелили призера кубка России по сноуборду
В убийстве обвиняют мужчину, который также открыл огонь по заместителю шерифа. Ему вменяют и серию ограблений. Жертва — Дмитрий Кольцов — выступал в составе... Происшествия
127
14 июня 2019  14:48
В связи со сложными погодными условиями, сильными порывами ветра и высокой температурой пожар быстро распространялся, местами переходя в «верховой».
В Самаре ликвидировали пожар в районе ж/д станции Курумоч
В связи со сложными погодными условиями, сильными порывами ветра и высокой температурой пожар быстро распространялся, местами переходя в «верховой».  Происшествия
188
14 июня 2019  13:27
Два уголовных дела экс-менеджеров «Волга Кредита» объединили
Два уголовных дела экс-менеджеров «Волга Кредита» объединили
Рассмотрение объединенного уголовного дела двух бывших «досудебниц» начнется 24 июня. Происшествия
163
Весь список
Криминал
14 июня 2019  11:40
В Тольятти арестован мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней падчерицы
В Тольятти арестован мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней падчерицы
Во время происшествия мать ребёнка находилась на работе. Криминал
191
14 июня 2019  10:52
В Тольятти девушка украла телефон у таксиста
В Тольятти девушка украла телефон у таксиста
Ей может грозить до четырех лет лишения свободы. Криминал
177
14 июня 2019  10:15
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего пенсионерку
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего пенсионерку
Его начала преследовать девушка. Криминал
182
Весь список


Видео
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
328
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
312
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
288
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
386
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
371
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
327
Весь список

Фоторепортажи
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
246
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
541
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
564
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
318
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
619
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
544
Весь список

Мероприятия
В Красноярском районе Самарской области пройдет ежегодный православный Троицкий фестиваль
Самарская областная детская библиотека провела областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства»
Во всех районах Самары ведется активный покос травы
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные