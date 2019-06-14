Мать девочки-маугли из Москвы ограничили в родительских правах
14 июня 2019 23:52
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Малышка по-прежнему находится в реабилитационном центре. Суд постановил, что от заработка матери будут взыскиваться алименты в размере 1/4.
Напомним, Ирина Гаращенко находится под арестом после того, как 10 марта спасатели обнаружили её пятилетнюю дочку голодной в квартире среди гор хлама и грязи. Ранее эксперты НИИ имени Сербского признали женщину невменяемой.
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