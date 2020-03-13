Майора полиции и его подчиненную уволили за селфи в московском морге

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«В ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной, оперуполномоченного того же отдела лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой, на фоне тел умерших людей. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы», — сказал Васенин.Проверку проводило управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Горнеев и Пурышева уволены «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». К дисциплинарной ответственности также привлекли ряд руководителей УВД по Северо-Западному округу столицы. В частности, начальник УВД генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.Кроме того, еще два полковника и один майор из УВД по Северо-Западному административному округу «будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям», добавил Васенин.Фото: соцсети/incident.moscow / VK