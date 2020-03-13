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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Майора полиции и его подчиненную уволили за селфи в московском морге

13 марта 2020 17:57
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Из-за этого случая ряды полиции покинут также два полковника и еще один майор.
Начальника уголовного розыска московского ОВД Щукино и его подчиненную уволили за фотографию на фоне тел умерших людей, сделанных в одном из моргов. Об этом РБК рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. Заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Кориненко будет уволен «в аттестационном порядке», добавил он.

«В ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной, оперуполномоченного того же отдела лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой, на фоне тел умерших людей. По имеющейся информации, фотосъемка проводилась в одном из патологоанатомических учреждений столицы», — сказал Васенин.

Проверку проводило управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Горнеев и Пурышева уволены «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». К дисциплинарной ответственности также привлекли ряд руководителей УВД по Северо-Западному округу столицы. В частности, начальник УВД генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.

Кроме того, еще два полковника и один майор из УВД по Северо-Западному административному округу «будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям», добавил Васенин.



Фото:   соцсети/incident.moscow / VK


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Комментарии


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