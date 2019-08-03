МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
3 августа 2019 21:43
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На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
"В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек", - говорится в сообщении.
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. "Доставлена в ОВД поселка Московский, только что дали впервые воспользоваться телефоном. Держали в машине и возили по всей Москве более 3 часов, 12 сотрудников в масках на двух машинах", - сообщила Соболь на своем аккаунте в Twitter.
О своем задержании на несанкционированном митинге также сообщил актер Александр Паль. "Меня задержали, сейчас - в отделении", - рассказал он РИА Новости, уточнив, что задержание не было случайным и он был участником протестной акции.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов раскритиковал тех, кто звал людей на несанкционированный митинг, назвав их безответственными - бороться за свои права надо, уважая закон.
По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, в субботу были задержаны около 10 журналистов, почти всех сразу отпустили.
Главный редактор газеты "Ведомости" Илья Булавинов подтвердил РИА Новости, что корреспондента издания Елену Вавину отпустили из ОВД без оформления протокола.
"Переписали ее данные (сотрудники полиции – ред.) и отпустили", - сказал Булавинов.
Один из организаторов Русского марша Дмитрий Демушкин заявил РИА Новости, что был задержан полицией по пути с несогласованной акции протеста в Москве. По словам Демушкина, он был на акции в качестве журналиста, его задержали в первый раз, но, проверив редакционное удостоверение и редакционное задание, отпустили. Он рассказал, что сделал репортаж, закончил работу и спустился в метро, но там его снова задержали и привезли в ОВД "Марьино".
"В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек", - говорится в сообщении.
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. "Доставлена в ОВД поселка Московский, только что дали впервые воспользоваться телефоном. Держали в машине и возили по всей Москве более 3 часов, 12 сотрудников в масках на двух машинах", - сообщила Соболь на своем аккаунте в Twitter.
О своем задержании на несанкционированном митинге также сообщил актер Александр Паль. "Меня задержали, сейчас - в отделении", - рассказал он РИА Новости, уточнив, что задержание не было случайным и он был участником протестной акции.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов раскритиковал тех, кто звал людей на несанкционированный митинг, назвав их безответственными - бороться за свои права надо, уважая закон.
По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, в субботу были задержаны около 10 журналистов, почти всех сразу отпустили.
Главный редактор газеты "Ведомости" Илья Булавинов подтвердил РИА Новости, что корреспондента издания Елену Вавину отпустили из ОВД без оформления протокола.
"Переписали ее данные (сотрудники полиции – ред.) и отпустили", - сказал Булавинов.
Один из организаторов Русского марша Дмитрий Демушкин заявил РИА Новости, что был задержан полицией по пути с несогласованной акции протеста в Москве. По словам Демушкина, он был на акции в качестве журналиста, его задержали в первый раз, но, проверив редакционное удостоверение и редакционное задание, отпустили. Он рассказал, что сделал репортаж, закончил работу и спустился в метро, но там его снова задержали и привезли в ОВД "Марьино".
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Закон
3 августа 2019 21:43МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
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