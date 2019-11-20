МВД и Минздрав спустя 10 лет споров договорились об обмене информацией

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Напомним, такие медкомиссии обязаны проходить все кандидаты в водители, меняющие свои водительские удостоверения по истечении срока действия 1 раз в 10 лет.В случае принятия данного законопроекта медицинская справка станет электронной. Она будет снабжаться усиленной электронной подписью. Но водители могут получить и ее и в бумажном виде, например, если ее необходимо предоставить работодателю.Один из главных пунктов в законопроекте – все медицинские организации, частные и государственные будут обязаны передавать в МВД информацию о выданных заключениях и информацию об аннулировании справок. Для этого будет создана единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).Аннулирование справки станет основанием для прекращения действий водительского удостоверения. Сейчас это можно сделать только через прокуратуру, когда подается иск в суд на основании наличия у водителя противопоказаний к вождению. В случае, если на медосмотре или при посещении поликлиники у водителя будет выявлено заболевание, которое несовместимо с вождением, то его направят на «внеочередное освидетельствование». На прохождение этого освидетельствования будет дан 1 месяц. Если гражданин этого не сделает, то его справку аннулируют. Если заболевание гражданина будет подтверждено – справку аннулируют. В проекте сказано, что закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.Интересно, что обмен информацией между Минздравом и ГАИ не могли наладить почти 10 лет. Минздрав не хотел выдавать информацию о пациентах, ссылаясь на сохранение врачебной тайны. В МВД создавали несколько законопроектов для решения этой проблемы, но ничего не помогало.На совещании у премьера РФ Дмитрия Медведева, которое состоялось 15 октября 2019 года, глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что МВД удалось договориться с Минздравом. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что обмен данными будет происходить через единую информационную систему Минздрава. Приказ уже создан и будет действовать с 1 января 2020 года.Фото: соцсети