МВД и Минздрав спустя 10 лет споров договорились об обмене информацией
20 ноября 2019 20:54
33
Напомним, такие медкомиссии обязаны проходить все кандидаты в водители, меняющие свои водительские удостоверения по истечении срока действия 1 раз в 10 лет.
В случае принятия данного законопроекта медицинская справка станет электронной. Она будет снабжаться усиленной электронной подписью. Но водители могут получить и ее и в бумажном виде, например, если ее необходимо предоставить работодателю.
Один из главных пунктов в законопроекте – все медицинские организации, частные и государственные будут обязаны передавать в МВД информацию о выданных заключениях и информацию об аннулировании справок. Для этого будет создана единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Аннулирование справки станет основанием для прекращения действий водительского удостоверения. Сейчас это можно сделать только через прокуратуру, когда подается иск в суд на основании наличия у водителя противопоказаний к вождению. В случае, если на медосмотре или при посещении поликлиники у водителя будет выявлено заболевание, которое несовместимо с вождением, то его направят на «внеочередное освидетельствование». На прохождение этого освидетельствования будет дан 1 месяц. Если гражданин этого не сделает, то его справку аннулируют. Если заболевание гражданина будет подтверждено – справку аннулируют. В проекте сказано, что закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.
Интересно, что обмен информацией между Минздравом и ГАИ не могли наладить почти 10 лет. Минздрав не хотел выдавать информацию о пациентах, ссылаясь на сохранение врачебной тайны. В МВД создавали несколько законопроектов для решения этой проблемы, но ничего не помогало.
На совещании у премьера РФ Дмитрия Медведева, которое состоялось 15 октября 2019 года, глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что МВД удалось договориться с Минздравом. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что обмен данными будет происходить через единую информационную систему Минздрава. Приказ уже создан и будет действовать с 1 января 2020 года.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 ноября 2019 20:54
В случае принятия данного законопроекта медицинская справка станет электронной. Она будет снабжаться усиленной электронной подписью. Закон
27
20 ноября 2019 19:45
За денежные вознаграждения от «заинтересованных граждан» он оказывал содействие в их незаконном освобождении от призыва в ВС РФ. Закон
50
20 ноября 2019 13:42
Организацию, попросившую его осуществлять звонки, также оштрафовали. Закон
170
20 ноября 2019 09:35
Совфед выступил с предложением внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Закон
173
19 ноября 2019 22:32
Он задержан. Закон
277
19 ноября 2019 19:14
Он получил судимость и условный срок. Закон
320
19 ноября 2019 16:19
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Закон
308
Происшествия
20 ноября 2019 18:55
Оба - за рулем не первый год. Но их встреча на трассе оказалась роковой. Происшествия
112
20 ноября 2019 13:30
Площадь возгорания составила 15 кв. м. Происшествия
175
20 ноября 2019 12:36
Перевозчик попытался оспорить решение в суде, однако все равно получил штраф. Происшествия
182
Криминал
20 ноября 2019 11:40
Он ударил мужчину в лицо, забрал портмоне, гаджет и скрылся. Криминал
452
20 ноября 2019 11:16
Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Криминал
167
19 ноября 2019 13:16
Он ушел из больницы в неизвестном направлении. Криминал
258
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
277
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
273
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
540
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
703
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
515
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
384
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
491
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1573
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2164
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1474
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1773
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1956
Мероприятия
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций