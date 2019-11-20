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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

МВД и Минздрав спустя 10 лет споров договорились об обмене информацией

20 ноября 2019 20:54
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В случае принятия данного законопроекта медицинская справка станет электронной. Она будет снабжаться усиленной электронной подписью.
На сайте правовой информации опубликован проект изменений в несколько законов: «О безопасности дорожного движения», «Об охране здоровья граждан» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Проект был подготовлен МВД, по нему предлагается ужесточить правила прохождения медицинских комиссий и получения медицинских справок для водителей и кандидатов в водители, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на kommersant.ru.

Напомним, такие медкомиссии обязаны проходить все кандидаты в водители, меняющие свои водительские удостоверения по истечении срока действия 1 раз в 10 лет.

В случае принятия данного законопроекта медицинская справка станет электронной. Она будет снабжаться усиленной электронной подписью. Но водители могут получить и ее и в бумажном виде, например, если ее необходимо предоставить работодателю.

Один из главных пунктов в законопроекте – все медицинские организации, частные и государственные будут обязаны передавать в МВД информацию о выданных заключениях и информацию об аннулировании справок. Для этого будет создана единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Аннулирование справки станет основанием для прекращения действий водительского удостоверения. Сейчас это можно сделать только через прокуратуру, когда подается иск в суд на основании наличия у водителя противопоказаний к вождению. В случае, если на медосмотре или при посещении поликлиники у водителя будет выявлено заболевание, которое несовместимо с вождением, то его направят на «внеочередное освидетельствование». На прохождение этого освидетельствования будет дан 1 месяц. Если гражданин этого не сделает, то его справку аннулируют. Если заболевание гражданина будет подтверждено – справку аннулируют. В проекте сказано, что закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

Интересно, что обмен информацией между Минздравом и ГАИ не могли наладить почти 10 лет. Минздрав не хотел выдавать информацию о пациентах, ссылаясь на сохранение врачебной тайны. В МВД создавали несколько законопроектов для решения этой проблемы, но ничего не помогало.

На совещании у премьера РФ Дмитрия Медведева, которое состоялось 15 октября 2019 года, глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что МВД удалось договориться с Минздравом. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что обмен данными будет происходить через единую информационную систему Минздрава. Приказ уже создан и будет действовать с 1 января 2020 года. 


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Комментарии



Закон
20 ноября 2019  20:54
В случае принятия данного законопроекта медицинская справка станет электронной. Она будет снабжаться усиленной электронной подписью.
МВД и Минздрав спустя 10 лет споров договорились об обмене информацией
В случае принятия данного законопроекта медицинская справка станет электронной. Она будет снабжаться усиленной электронной подписью.  Закон
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