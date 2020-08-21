Любитель дамских сумочек попался на краже инструментов

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, задержали мужчину, когда он направлялся в ломбард, намереваясь сдать похищенное.Задержанный признался в том, что похитил оставленную на лавочке женскую сумку. Похищенное было изъято и возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Спустя несколько дней в дежурную часть поступило сообщение о краже строительных инструментов из автомобиля, припаркованного около одного из домов Похвистнево.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что замок багажника автомашины был неисправен и при очередной блокировке не закрылся, чем и воспользовался злоумышленник. Оперативники опросили владельца имущества, возможных свидетелей происшествия и установили предполагаемого вора. Под подозрение попал мужчина, ранее похитивший женскую сумку. Его задержали полицейские с похищенным имуществом возле одного из ломбардов.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Изъятое имущество уже возвращено законным владельцам, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.