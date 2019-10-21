Лётчика Палагичева могут лишить свободы

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- Во время проведения авиашоу на Параде Памяти 7 ноября мы звеном на ЯК-52 выполняли пилотаж. При проходе над колонной демонстрантов, на высоте двести метров появились перебои в работе двигателя, а затем он вовсе остановился.



Приняли решение уводить самолет подальше от построек и дорог, где могли быть люди, ведь он запросто мог рухнуть на жилые дома. Получилось! Мы приводнились на реку Татьянка, выбрались из кабины, а самолет начал тонуть. Прошло уже почти три года, а в памяти события 7 ноября 2016-го - словно вчера, - вспоминают чудесное приземление пилоты утонувшего Як-52. Самолетом тогда управляли пилоты Дмитрий Швайков и Александр Палагичев.



Об этой истории мало кто уже вспоминает. По-разному сложились и судьбы пилотов. Александру Палагичеву, например, пришлось вынужденно прекратить полномочия депутата городской думы, о чем сильно сожалели его избиратели, уволиться с работы, всю свою жизнь он посвятил Электрощиту, где он трудился 32 года, и с болью в сердце уехать из родного города. Медаль за заслуги перед заводом "Электрощит", наградной знак Министерства Обороны РФ… На «Волжском дизеле» в Саратовской области тогда очень порадовались приобретению нового главного инженера.



Александру Палагичеву приписывают участие в неких коррупционных схемах на предприятии «Электрощит - Энерготехстрой» и присвоении чужих денег. Спросить теперь не с кого, бывшие его коллеги-руководители по разным причинам продали предприятие и покинули страну. А он, их подчиненный, остался.



Уголовное дело возбудили в феврале этого года. Как стало известно, поводом послужило заявление нынешнего руководителя "Электрощита" о хищении денежных средств предприятия. По мнению следователей, он мог быть причастен к составлению ведомостей-расчетов, согласно которым с сентября 2017 по август 2018 года Палагичеву и еще нескольким сотрудникам приходили премии за выполнение спецпроекта по оборонному заказу. На карту Александра за этот период были перечислены 1 миллион 200 тысяч рублей. Порядка 100 тысяч рублей каждый месяц, что очень похоже не ежемесячный доход руководителя проекта.



Сейчас с Палагичева взыскивают материальный ущерб больше 3-х миллионов рублей. Сторона защиты называет эту ситуацию крайне абсурдной. Поскольку Палагичеву, как руководителю всего лишь подразделения, никогда в жизни никто бы не позволил самостоятельно распоряжаться деньгами целого предприятия на зарплату и премии себе и сотрудникам, а тем более их самостоятельно начислять. «Ответственность за соблюдением законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций на предприятии в период в 09.2017-08.2018 года несли генеральный директор и главный бухгалтер. То есть, начисляла и выплачивала премию работникам бухгалтерия по приказу генерального директора. Палагичев не имел ни права, ни возможности подписывать бухгалтерские документы о начислении и перечислении денег в банк на расчетные счета сотрудников предприятия», - уверяет защита. - Он имел право лишь вносить предложения о размере поощрения сотрудников, также как направлять расчет о расходах, о фонде оплаты труда, средства которого распределял генеральный директор. К тому же, привлеченные по делу свидетели в один голос подтверждают, что ущерб предприятию не нанесен и размеры выплат для них определял и подписывал гендиректор.



Суд отказался рассматривать банковские документы, подтверждающие невиновность Палагичева.



Кстати сказать, сам Палагичев узнал о претензиях внезапно. В апреле, к нему пришли стражи порядка и уведомили о возбуждении уголовного дела еще в феврале. Несколько раз Палагичева пытались заключить под стражу, но Кировский районный суд не находил для этого оснований. Перед возбуждением уголовного дела Палагичева даже не опрашивали о выдвинутых в отношении него претензиях. Более того, решение о его задержании и направлении в суд ходатайства об аресте следователь принял еще до опроса Палагичева. Впрочем, разбирательство по делу идет таким образом, что мнение Палагичева в нем вообще никого не интересует, его даже не спрашивают и практически не замечают.



Очевидно, что свою вину Палагичев не признает, а друзья и близкие называют его «разменной картой», считая все происходящее провокацией и последствием внутреннего конфликта между бывшими и нынешними собственниками и руководителями "Электрощита".



Между тем, Александру Палагичеву грозит реальный срок лишения свободы.