Курирующую работу с обманутыми дольщиками Надежду Вехову штрафуют за слишком медленную работу

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Процессы инициировала областная прокуратура. Так, Вехову Надежду (на фото) как должностное лицо признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ. Дело возбуждалось летом лично заместителем прокурора Самарской области Игорем Харитоновым. Мировой суд одного из участков Ленинского района (его номер вымаран) назначил чиновнице административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Это решение Вехова попыталась оспорить в Ленинском райсуде. В итоге успеха это не возымело, постановление мирового суда оставили без изменений.Всего исков, где Надежда Вехова, судя по всему, оспаривает решения мирового суда, с 18 октября по 13 ноября 2019 года в Ленинский районный суд Самары подано 35. Можно предположить с высокой долей вероятности, что в каждом из дел Вехову оштрафовали по минимальной сумме — 5000 рублей, тогда общая сумма взыскания составляет 175 тысяч рублей. Все иски поданы с упоминанием статьи 5.59 КоАП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). По девяти процессам вердикт мирового суда оставлен без изменений. Судя по всему, остальные процессы носят аналогичный характер и закончатся так же.