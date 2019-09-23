Круга пришли грабить по приказу криминального авторитета, выяснил СК

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Об этом рассказал следователям член банды "Тверские волки" Александр Агеев, участвовавший в налете на особняк. По его словам, Лом поручил им с Дмитрием Веселовым проникнуть в дом и "похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи"."По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - говорится в релизе.Однако все пошло не по плану, и Круг был застрелен. Это произошло 30 июня 2002 года.