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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Круга пришли грабить по приказу криминального авторитета, выяснил СК

23 сентября 2019 15:18
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Криминальный авторитет по кличке Лом приказал бандитам обворовать дом певца Михаила Круга.
Криминальный авторитет по кличке Лом приказал бандитам обворовать дом певца Михаила Круга, чтобы впоследствии "найти" пропавшее и сделать певца своим "должником", выяснил Следственный комитет, передает РИА Новости. 

Об этом рассказал следователям член банды "Тверские волки" Александр Агеев, участвовавший в налете на особняк. По его словам, Лом поручил им с Дмитрием Веселовым проникнуть в дом и "похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи".

"По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - говорится в релизе.

Однако все пошло не по плану, и Круг был застрелен. Это произошло 30 июня 2002 года.




 
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