Красноярских мажоров, забивших до смерти биатлониста, доставили в суд. Видео
16 октября 2019 10:28
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На кадрах видно, как Шилов, находясь в клетке, оказался в окружении журналистов, однако на их вопросы отвечать отказался. Шмелёв и вовсе спрятал своё лицо.
— Мне нечего сказать, — заявил Шилов.
Ранее сообщалось, что сын местного депутата Шилов в компании своего приятеля Сергея Шмелёва после телефонной ссоры нагрянул домой к 31-летнему знакомому и начал избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире. Спустя 22 дня комы пострадавший умер. Как стало известно позже, причиной конфликта стала ссора знакомых в одном из чатов.
Фото из открытых источников
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