Копия упаковки для биогумуса обошлась «Пречистенскому» в 100 тысяч рублей
29 ноября 2019 18:35
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Поводом для возбуждения дела о защите конкуренции стало заявление индивидуального предпринимателя Ильи Ткаченко, который с 2011 года занимается производством концентрированных органических удобрений, разливая их в тару, разработанную по собственному дизайну и выпускаемую по индивидуальному заказу. В 2017 году г-н Ткаченко обнаружил в продаже органическое удобрение, расфасованное в емкости, оформление которых показалось Ильи Ткаченко хорошо знакомым. Предпринимателя обратился в антимонопольную службу.
Выяснилось, что спорную упаковку с расфасовкой в нее удобрений произвело КФХ «Пречистенское». В качестве доказательства по делу были представлено заключение эксперта, подтвердившего претензии предпринимателя. Антимонопольщики даже провели социологический опрос, и 90% респондентов не смогли разобраться, где чье удобрение. В управлении пришли к выводу, что поскольку ИП и КФХ являются конкурентами на территории Самарской области по производству и реализации удобрения «Биогумус концентрат», действия «Пречистенского» «способны причинить убытки заявителю, так как использование сходной упаковки влечет отток потребительского спроса от товара заявителя к товару конкурента».
«Пречистенское» попыталось обжаловать решение через арбитраж, но без особого успеха — судебные инстанции встали на сторону ИП Ткаченко.
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