Контрабанду более 250 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и маркировки пресекли самарские таможенники

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Попытку незаконного ввоза 250,5 тыс. пачек сигарет без российских акцизных марок и обязательной маркировки пресекли сотрудники мобильной группы Самарской таможни. Оценочная стоимость продукции превысила 35 млн рублей.

Транспортное средство, следовавшее из Казахстана в Московскую область, таможенники остановили в районе села Большая Черниговка. Согласно товаросопроводительным документам, в автомобиле перемещались чай и сетевое оборудование.

В ходе досмотра грузового отсека таможенники обнаружили блоки сигарет Davidoff, Rothmans, Kent, Parliament, Winston. Документы на перемещаемый товар у водителя отсутствовали.

Товар изъят. В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления по п.б ч.6 ст.171.1 УК РФ (перевозка товаров без маркировки в особо крупном размере). Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.

Материалы дела направлены в Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте, передает пресс-служба Самарской таможни.

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Фото: скриншот видео