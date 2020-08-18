Компенсацию от Ефремова захотела получить компания, чью машину уничтожил актёр

В список потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова попытался затесаться владелец интернет-магазина "Деликатеска", курьером которого работал погибший Сергей Захаров, передает Лайф. Работодатель захотел, чтобы актёр компенсировал стоимость разбитого автофургона Lada.
Согласно ходатайству владельца компании, ему был нанесён ущерб в размере 1 млн 50 тысяч рублей за повреждение автомобиля.
Однако адвокат Эльман Пашаев подчеркнул необоснованность претензий организации, напомнив, что автомобиль застрахован. Суд принял аргументы защитника и отклонил ходатайство.
Фото: РИА Новости
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