Компания-владелец попавшего в ДТП с Ефремовым автомобиля просит отменить приговор актеру

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Компания "Стоун-XXI", владевшая автомобилем, который участвовал в ДТП с Михаилом Ефремовым, обжаловала приговор актеру и попросила признать себя потерпевшей стороной по делу. Об этом ТАСС в среду сообщили в Пресненском суде Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО "Стоун-XXI" потерпевшим", - сказала собеседница агентства.

Ранее приговор обжаловал бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев.

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена. Пашаев ранее сообщил ТАСС, что подал краткую апелляционную жалобу на приговор.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС