Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
29 октября 2019 23:49
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Комиссия Минобороны, работающая в поселке Горный Забайкальского края, подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» открывшего стрельбу по сослуживцам рядового Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились, рассказал источник РБК в комиссии и подтвердил источник, знакомый с предварительными выводами комиссии.
«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников РБК.
Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности, подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии
«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии.
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбы по сослуживцам на территории войсковой части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли. Шамсутдинов по решению суда арестован на два месяца; следствие завело дело по статье Уголовного кодекса об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 150 УК).
Минобороны, комментируя поступок Шамсутдинова, ранее заявляло, что речь идет о нервном срыве, вызванном личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.
Отец рядового Салим Шамсутдинов предполагал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. «Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина», — говорил отец Шамсутдинова.
В Кремле не прокомментировали случившееся. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «это не вопросы президента».
«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников РБК.
Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности, подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии
«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии.
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбы по сослуживцам на территории войсковой части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли. Шамсутдинов по решению суда арестован на два месяца; следствие завело дело по статье Уголовного кодекса об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 150 УК).
Минобороны, комментируя поступок Шамсутдинова, ранее заявляло, что речь идет о нервном срыве, вызванном личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.
Отец рядового Салим Шамсутдинов предполагал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. «Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина», — говорил отец Шамсутдинова.
В Кремле не прокомментировали случившееся. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «это не вопросы президента».
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Комментарии
Закон
29 октября 2019 23:49Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
Физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова не подтвердилось, но у него был личный конфликт с офицером, считает комиссия. Закон
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