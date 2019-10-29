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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

29 октября 2019 23:49
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Комиссия Минобороны, работающая в поселке Горный Забайкальского края, подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» открывшего стрельбу по сослуживцам рядового Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились, рассказал источник РБК в комиссии и подтвердил источник, знакомый с предварительными выводами комиссии.

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников РБК.

Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности, подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии

«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии.

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбы по сослуживцам на территории войсковой части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли. Шамсутдинов по решению суда арестован на два месяца; следствие завело дело по статье Уголовного кодекса об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 150 УК).

Минобороны, комментируя поступок Шамсутдинова, ранее заявляло, что речь идет о нервном срыве, вызванном личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.

Отец рядового Салим Шамсутдинов предполагал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. «Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина», — говорил отец Шамсутдинова.

В Кремле не прокомментировали случившееся. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «это не вопросы президента».


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Комментарии



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